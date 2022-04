Hagi, conferință de presă record după jocul împotriva lui FC Argeș: „Facem caterincă? Atunci facem caterincă!”

Managerul tehnic al Farului a luat foc atunci când a văzut că foarte puțini jurnaliști îl așteaptă la conferința de presă de după partida cu FC Argeș.

„Regele”, unul dintre cei care este obișnuit să vorbească foarte mult mai ales înaintea jocurilor pe care echipa sa le dispută, a fost surprins de faptul că prea puțin reprezentanți ai mass-media ar fi vrut să asculte explicațiile sale după prima victorie din play-off a constănțenilor.

„Ce-i asta? Nu se poate, nu se poate! Am venit, bună ziua, mulțumesc, am plecat. Facem caterincă? Atunci facem caterincă! Dacă ne facem de râs, ne facem!”, a fost remarca lui Hagi în momentul în care a constatat acest aspect.

Nu e prima oară când Hagi acuză lipsă de interes a media pentru el și echipa sa. Aceeași supărare a avut-o antrenorul „marinarilor” și după victoria cu FCSB din urmă cu o lună și jumătate.

Puțin mai devreme, Hagi apucase să facă analiza jocului la flash-interviu.

„Un meci bun, împotriva unui adversar greu. Din păcate, suferim la ritm. De la 0 grade am trecut repede la 20 de grade. Cred că am făcut un meci bun, atât ofensiv, cât și defensiv. Astăzi am marcat, în rest suntem tot noi, încercăm să ne impunem principiile.Am zis să trebuie să dau spațiu tuturor. Încercăm să îi vedem pe toți jucătorii. Câteodată ne iese, altădată nu.

Adi Petre e un nouar care simte golul, a demonstrat-o de la 17 ani. Din punct de vedere fizic este mai bine. Gabi Iancu și Nedelcu încă nu au ritm de joc, îi așteptăm și pe ei. Sperăm să mergem dintr-o victorie în altă. Am arătat că ne putem lupta cu orice adversar. Le-am transmis că putem câștiga împotriva oricui! Obiectivul nostru numărul 1, ca mentalitate, este să câștigăm fiecare meci. Asta vrem să facem aici”, a caracterizat partida din Trivale pentru Orange Sport, numărul 1 din clubul constănțean.