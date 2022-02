Hagi, în extaz după victoria cu FC Voluntari: „Un meci foarte bun, poate cel mai bun al nostru”

Farul a învins-o pe FC Voluntari, la Ovidiu, scor 2-0, într-un meci disputat sâmbătă, în cadrul etapei a 26-a a Ligii I.

Gheorghe Hagi s-a declarat mulțumit la finalul partidei pentru prestația elevilor săi. Acesta a recunoscut că portarul Aioani a avut o prestație excelentă.

”Un meci foarte bun, poate cel mai bun al nostru. Acasă jucăm bine. Fiecare meci are anumite detalii, momente. Cel mai bun moment a fost când Aioani a scos acea minge. Am ratat, dar am rămas sus. Am schimbat poziția atacanților.

Am făcut foarte bine schimbările la pauză. Am blocat mijlocul terenului. Când nu mai aveam noi inițiativa, au început și ei să joace. Sunt multe aspecte pozitive. Jucătorii care au venit încă nu sunt 100%, dar arată bine. Acasă arătăm foate bine.

Nedelcu avea cartonaș galben, trebuia să îl schimb. Artean a trecut în poziția lui obișnuită, cu Grameni. Tot ce s-a făcut la pauză a fost mutarea câștigătoare, dar Aioani are un merit uriaș pentru că a scos acea minge.

Există presiune. am dat cât am putut. Fiecare meci e o finală și trebuie să scoatem cât putem de mult. Ne bucurăm că a venit această victorie după eșecul de acasă și egalul în deplasare”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul partidei.

În urma acestei victorii, Farul a acumulat 39 de puncte și ocupă locul 6 în clasamentul Ligii I, în timp ce FC Voluntari e pe 3, cu 43 de puncte.