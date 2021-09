Halep câștigă meci de meci, dar este nemulțumită: „Încă sunt departe de potențialul meu!”

Fostul lider mondial a obținut accederea în turul al patrulea de la US Open, după victoria de senzație contra Elenei Rybakina (22 de ani), scor 7-6, 4-6, 6-3!

La finalul partidei, Simona Halep a ținut să declare că a simțit lipsa fanilor din ultimii doi ani și le-a spus celor prezenți la meci că îi așteaptă și în turul următor pentru a o susține. Totodată, sportiva din România consideră că nu este deocamdată la forma optimă, asta după ce ultimele luni au fost umbrite din cauza accidentărilor.

„A fost un meci foarte greu pentru mine, știam că așa va fi. Am mai jucat împotriva ei, știam că este foarte puternică și că pune presiune pe adversar. Știam că trebuie să fiu puternică și calmă. În setul al doilea nu mi-a ieșit asta (râde). Știam că trebuie să mă bat până la final în decisiv.

Încă sunt departe de potențialul meu, e greu să joci la cel mai înalt nivel după trei-patru luni de pauză. Mă ajută însă să joc în fața unui asemenea public. V-am simțit lipsa, au fost doi ani foarte grei, vă mulțumesc că ați venit și vă aștept în turul următor (n.r moment în care public a aplaudat la scenă deschisă).

La acest nivel este imposibil să ai meciuri ușoare, mă aștept la bătălii grele pe teren, sunt pregătită să dau tot ce am mai bun. Am venit să mă simt bine la New York și după trei ani sunt în sfârșit în optimi. În fiecare zi liberă am fost la cumpărături, mă simt foarte bine la New York”, a spus Simona Halep, după victoria cu Rybakina.