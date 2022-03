Halep, învingătoare în turul 2 la Indian Wells! Propunere inedită pe care a primit-o Simona înaintea duelului

Numărul 26 WTA a trecut de rusoiaca Alexandrova în trei seturi după un duel încheiat după o oră și 48 de minute.

Halep a câștigat primul set la 2 după ce a reușit nu mai puțin de 3 breakuri în primul act al confuntării de pe pământ american. Adversara sa, aflată 26 de locuri mai jos în ierarhia mondială a echilibrat rezultatul de pe tabelă după ce s-a impus în setul doi la 4. În decisiv, Simona a început cu un break și s-a distanțat rapid de rivala sa care nu a mai putut ține pasul cu sportiva noastră. Halep ajunge în turul 3 acolo unde va juca împotriva învingătoarei dintre Cori Gauff și Claire Liu.

Înainte să o bată pe Aleksandrova, Halep a primit o propunere extrem de tentantă din partea lui Horia Tecău. Fără un antrenor desemnat, constănțeanca ar putea fi pregătită de sportivul retras recent din activitate.

„Mă voi face disponibil ca să o ajut pe Simona! Este și un moment în care Simona nu are un antrenor stabil, știu că testează mai mulți specialiști și este un moment în care are nevoie de o prezență, în plus, în cariera ei. Ne cunoaștem foarte bine, avem mulți ani în care ne tot întâlnim în circuit și în pregătirea de-acasă.

Respect unul pentru cel[lalt, am avut o relație bună de colaborare deși n-am lucrat niciodată împreună. Dacă vor fi săptămâni în care Simona, sau una dintre fete, vor avea nevoie de mine pentru că antrenorul lor sau echipele lor nu pot merge sau nu au în momentul acela și ele cred că le pot ajuta, prin prezența mea acolo, mă voi face disponibil”, a fost mărturisirea făcută de Tecău, pentru Pro Sport.