VIDEO | Halep pierde clar finala Transylvania Open! Doar cinci gameuri câștigate de româncă în fața lui Kontaveit

Adversara Simonei, aflată pe locul 14 în clasamentul mondial a triumfat după o oră și 11 minute. A fost prima finală pentru constănțeanca în acest sezon 2021, unul în care a ieșit pentru prima oară din top 10 WTA, după 8 ani. A fost și primul succes al balticei în fața lui Halep în cele 4 întâlniri din circuitul feminin dintre cele două.

Halep și Kontaveit erau principalele favorite ale competiției din Ardeal, la care a participat și campioana de la US Open, Emma Răducanu. Grație succesului obținut în ultima zi a lunii octombrie, câștigătoarea acestui turneu se califică la Turneul Campioanelor, ultima competișie majoră a acestui an. Chiar dacă a jucat finala la Cluj, Halep va coborî 4 poziții în clasamentul feminin și va ocupa locul 22 începând de mâine.

SHE'S DONE IT!!!!! 🏆 🏁

🇪🇪 Anett Kontaveit defeats Halep in Cluj to win her 4th title of 2021 and secure her place in the @WTAFinals for the first time!#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/cgQKqgxukO

— wta (@WTA) October 31, 2021