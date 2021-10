Irina Bara şi Ekaterine Gorgodze au câştigat trofeul la dublu la Transylvania Open

Perechea româno-georgiană Irina Bara/Ekaterine Gorgodze a câştigat titlul în proba de dublu a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), organizat la Cluj-Napoca şi dotat cu premii totale de 235.238 de dolari.

Irina Bara și Ekaterine Gorgodze au învins duminică, scor 4-6, 6-1, 11-9 perechea Aleksandra Krunic (Serbia)/Lesley Pattinama Kerkhove (Olanda).

Bara şi Gorgodze au obţinut primul titlu WTA din carierele lor (simplu sau dublu). Meciul a durat o oră şi 20 de minute.

Doubles, doubles, toil & trouble 🧙‍♀️🧙‍♀️

🇷🇴 Irina Bara & 🇬🇪 Ekaterine Gorgodze win their very first WTA titles with victory in Cluj!#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/orRLLt6TdA

— wta (@WTA) October 31, 2021