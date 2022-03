Hamilton își va schimba numele: ,,Îmi doresc foarte mult ca numele ei să continue cu numele Hamilton”

Lewis Hamilton vrea să-și schimbe numele. Pilotul britanic își dorește și numele de familie al mamei sale, în semn de respect pentru aceasta.

Potrivit ”The Mirror”, Lewis a dezvăluit la Dubai Expo că intenționează să-și adauge și numele de familie al mamei

Părinții lui Lewis, Anthony Hamilton și Carmen Larbalestier, au divorțat când pilotul era foarte mic.

Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, numele său întreg, a avut-o alături pe mama sa la festivitatea în care a fost investit cu titlul de cavaler. Așadar, numele său complet ar putea deveni: Sir Lewis Carl Davidson Hamilton Larbalestier, iar cel din concurs: Lewis Hamilton Larbalestier.

