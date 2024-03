Handbal masculin: George Buricea – Ne batem cu Polonia pentru locul doi în preliminariile EHF Euro 2026

Selecţionerul echipei naţionale masculine de handbal a României, George Buricea, s-a arătat optimist în ceea ce priveşte calificarea la Campionatul European din 2026, precizând că formaţia sa se va lupta în preliminarii cu Polonia pentru locul doi, pentru că Portugalia este favorita Grupei a 8-a.

„Este o grupă grea! Mi se pare totuşi mult mai grea decât grupa cu Ucraina, Feroe şi Austria, pe care echipa noastră le-a întâlnit în preliminariile Europeanului de anul acesta. Cred că Portugalia pleacă cu prima şansă, iar noi şi Polonia ne batem pentru locul doi. De altfel, Israel are o echipă bună şi poate încurca. Chiar dacă eu nu am noroc atunci când vine vorba despre tragerile la sorţi, atât cu naţionala României, cât şi cu echipa de club, totuşi prin muncă am reuşit să ajung alături de echipă să ne atingem obiectivele. Cu toate acestea, avem şansa noastră şi credem în ea. Scopul meu este să construiesc o echipă puternică fizic, mental şi emoţional şi dacă fiecare jucător care va fi selecţionat va avea acest mindset, nu avem cum să nu ne calificăm”, a declarat Buricea, conform paginii de Facebook a Federaţiei Române de Handbal.

Căpitanul echipei, extrema Ionuţ Nistor, consideră că şansele de calificare la EURO ar creşte dacă România ar participa la Campionatul Mondial din 2025.

„Mă uitam la echipe, în general şi dacă în celelalte grupe se pot observa favoritele calificării, în grupa noastră, se poate întâmpla orice. O să ne jucăm şansa, în mod cert, se va decide totul în zi de meci. Să nu uitam că, până la aceste calificări, mai putem participa la un Campionat Mondial, cu condiţia să trecem de dubla cu Cehia, ceea ce ne-ar spori şansele pentru Europene”, a afirmat Nistor.

Pivotul Călin Dedu a afirmat că toate echipele din grupa României sunt puternice: „Toate echipele sunt puternice, inclusiv noi! Eu cred că este o grupă în care toate echipele o să se bată pentru puncte pentru a merge mai departe, iar noi cu siguranţă ne dorim să facem cât mai multe puncte pentru a avansa”.

Robert Nagy consideră că grupa din care face parte acum România este mai grea decât cea din precedenta campanie de calificare.

„Mi se pare că este o grupă mult mai grea decât în campania precedentă de calificare. Portugalia şi Polonia sunt echipe foarte bune şi cu siguranţă va fi foarte dificil să le învingem, dar cred că vom reuşi să creştem de la convocare la convocare, ceea ce ne va permite o şansă reală de a ajunge din nou la un turneu final”, a spus Nagy, pivotul echipei Minaur Baia Mare.

Naţionala masculină de handbal a României a fost repartizată în Grupa a 8-a a preliminariilor EHF EURO 2026 la handbal masculin, alături de Portugalia, Polonia şi Israel, la tragerea la sorţi efectuată, joi, la Copenhaga.

Din cele 32 de echipe, împărţite în 8 grupe, se vor califica 20 de echipe, incluzând cele clasate pe primele două locuri în fiecare grupă, plus patru echipe cu cea mai bună linie de clasament, de pe locul trei din fiecare grupă. Pentru locul trei, la întocmirea ierarhiei de calificare, vor fi luate în calcul numai jocurile cu echipele de pe locurile întâi şi doi din grupele respective.

Jocurile vor avea loc în perioada noiembrie 2024-mai 2025, cu prima rundă în 6/7 noiembrie 2024, a doua rundă în 9/10 noiembrie, a treia în 12/13 martie, a patra în 15/16 martie, a cincea în 7/8 mai şi ultima în 11 mai 2025.

Turneul final va fi găzduit de Danemarca, Suedia şi Norvegia, ale căror echipe sunt calificate direct, alături de deţinătoarea titlului, Franţa.