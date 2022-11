Handbalistele întâlnesc diseară Spania la CE: „Mă gândesc doar la victorie! Încercăm să producem noi surpriza”

Naționala feminină de handbal a României debutează în Grupa principală 2, urmând să întâlnească, diseară, Spania.

România a învins Spania în meciurile de pregătire cu 25-23

Tricolorele au ajuns în această fază a competiției fără niciun punct. Ca urmare, șansele de a se clasa între primele două și, implicit, să joace în semifinale, sunt infime, în condițiile în care Franța și Muntenegru au câte 4p, iar Olanda și Spania câte 2p.

Selecționerul Florentin Pera a declarat, înaintea partidei cu ibericele, care începe la ora 21:30, că vrea ca elevele lui să producă surpriza și să învingă. El admite că aceasta ar putea fi singura victorie a tricolorelor în Grupa principală 2.

„Vreau să câștigăm fiecare meci în parte, sigur că Spania a terminat pe 4 la Mondiale anul trecut, e vicecampioana mondială din 2019, în ultimii ani s-a bătut în permanență la primele locuri, dar asta trebuie să ne motiveze.

Noi am jucat cu Spania în meciurile de pregătire și am câștigat, 25-23, însă nu are nicio relevanță, sigur că din punct de vedere al încrederii putem spune că nu este imposibil. Va fi un meci dificil. Mizez pe atmosfera foarte bună, pe spiritul de luptă și de sacrificiu”, a spus el pentru Sport Total FM.

„Mă gândesc doar la victorie! Încercăm să producem noi surpriza”, a spus Florentin Pera

Selecționerul vede și lucrurile bune: cinci jucătoare au debutat la națională. „Înaintea meciului cu Macedonia, Crina Pintea era indisponibilă până cu 2 ore înainte de primul fluier. Într-un final staff-ul medical a reușit să o pună pe picioare, chiar dacă nu a fost la nivel maxim, a ajutat echipa.

Am plecat cu atâtea probleme, jucătoare accidentate, altele nevaccinate, de asemenea Laslo ne lipsește jucătoare de bază, am plecat cu lotul cam la 50-60%.

Luăm și partea plină a paharului, mă bucur că am promovat niște jucătoare tinere, 5 debutante la acest European, suntem una dintre echipele tinere de la acest turneu final, am început o reconstrucție, o tranziție, care sigur trebuie realizată în timp. Cel mai important e ca echipa națională să câștige încredere și împotriva echipelor mari.

Vreau atitudine, ca fetele să lupte pentru culorile echipei naționale. Sorina Tîrcă ne-a ajutat foarte mult, ea la Rapid joacă inter stânga, la națională acum joacă inter dreapta, am mai căutat improvizații, dar Sorina s-a descurcat foarte bine. Badea, la fel. Diana Lixăndroiu la 17 ani, foarte încurajator jocul ei.

Eu sunt mulțumit de cum ne-am prezentat până acum la acest European. Eu mă gândesc doar la victorie cu Spania, nu există alt cuvânt. Încercăm să producem noi surpriza. Germania și Muntenegru sunt echipe puternice”, a încheiat selecționerul.