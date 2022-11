Hansi Flick, laude la adresa elevilor săi după egalul Germaniei cu Spania: „Jucătorii au fost adevărați războinici!”

Germania a smuls un punct din confruntarea cu Spania (1-1). Hansi Flick, selecționerul germanilor, a oferit o primă reacție la finalul partidei.

Mai exact, Flick și-a lăudat jucătorii pentru atitudinea de care au dat dovadă în meciul contra ibericilor. Iată reacția tehnicianului german.

„Jucătorii au fost adevărați războinici!”

„Avem o echipă bună, chiar dacă multe lucruri trebuie tratate diferit. Sunt mândru de reacție. Mentalitatea este ceea ce ne-am propus. Pe teren, jucătorii au fost adevărați războinici. Am întâlnit o echipă de top și am jucat cu ea de pe picior de egalitate. Am dat un răspuns bun, dar încă nu am obținut nimic. Avem nevoie de patru puncte. Dacă luăm acest impuls cu noi și ne concentrăm cu adevărat asupra lucrurilor, atunci multe sunt posibile”, a declarat Hansi Flick, după remiza cu Spania.