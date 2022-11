Hansi Flick sfidează FIFA! Ce a făcut selecționerul Germaniei înaintea meciului cu Spania

Selecționerul Germaniei, Hansi Flick, a fost singur la conferința de presă de dinaintea meciului cu Spania, Grupa E.

Hansi Flick a sfidat FIFA, venind singur la conferința de presă

Conform regulamentului, tehnicianul trebuia să fie însoțit de un jucător. „Am venit singur la conferința de presă pentru că nu am vrut ca vreun jucător să petreacă aproape trei ore în mașină. Așa că am spus că mă voi prezenta doar eu.

Toți cei 26 de fotbaliști sunt importanți, așa că nu am niciunul cu mine aici. Ne concentrăm doar la meci. Avem facilități fantastice la hotel pentru a putea susține conferințe de presă, dar nu ne lasă să vorbim acolo”, a declarat selecționerul, conform site-ului oficial al forului german.

Nu este prima dată când Germania dă peste nas celor de la FIFA la competiția din Qatar. după ce fortul internațional a interzis căpitanilor de echipă să poarte banderola „OneLove”, care promovează drepturile persoanelor LGBT, jucătorii s-au așezat la poza oficială de dinaintea meciului cu Japonia cu mâna la gură.

Hansi Flick se teem de automatismele pe care și le-a creat Spania

Flick s-a referit și la meciul cu Spania, care va avea loc duminică, de la ora 21:00, pe Al Bayt Stadium din Al Khor. „Va fi crucial să câștigăm duelurile și să fim o forță pe teren. Spania este o echipă care are automatismele ei evidente, indiferent de sistemul de joc.

Avem un plan care sperăm că va funcționa. Așteptăm meciul cu nerăbdare. Luis Enrique a format o echipă tânără cu o calitate incredibilă. Din păcate, jucătorul meu preferat, Thiago, nu este acolo, așa că vă puteți da seama câtă valoare au.

Valoarea pe care o au Gavi și Pedri la o vârstă atât de fragedă este fantastică. S-au dezvoltat foarte bine la Barcelona în ultimii doi ani, iar acum sunt titulari la națională. Îl au în spate pe Busquets, care este inima echipei”, a mai spus selecționerul Germaniei.

Naționala antrenată de Hansi Flick a început Campionatul Mondial din Qatra cu o înfrângere, 1-2 cu Japonia. După meciul cu Spania urmează partida cu naționala din Costa Rica.