Mocnește scandalul în lotul Germaniei după eșecul cu Japonia: „Nu toată lumea își dorea mingea”

Naționala de fotbal a Germaniei, de patru ori campioană mondială, a pierdut primul ei meci de la competiția din Qatar, 1-2 cu Japonia.

„Ai senzația că nu toată lumea își dorea mingea”, a spus după meci Ilkay Gundogan

Ilkay Gundogan a deschis scorul din penalty, în mintul 31, pentru naționala antrenată de Hansi Flick, dar Japonia a întors rezultatul prin reuşitele a două rezerve care evoluează în Bundesliga, Ritsu Doan (75) şi Takuma Asano (83).

La final, autorul golului echipei europene și-a atacat colegii. „I-am făcut viața prea ușoară Japoniei. Al doilea gol, în special, nu ar trebui să se întâmple, suntem la Cupa Mondială.

Manu (n.r. – portarul Manuel Neuer) ne-a salvat de câteva ori. Am avut ocazii incredibile de a marca, dar nu am făcut 2-0. Nu trebuie să ni se întâmple asta.

De asemenea, nu am construit bine jocul din spate. Am renunțat să ținem de minge și am preferat să jucăm mingi lungi.

Aproape ai senzația că nu toată lumea își dorea mingea. Pur și simplu am pierdut mingea prea des”, a spus el, citat de Daily Mail.

„Trebuie să arătăm o altă față contra Spaniei”, este convins Manuel Neuer, căpitanul Germaniei

Căpitanul și portarul Manuel Neuer a spus că echipa nu are urgența de a înscrie după ce au pierdut avantajul. „Sunt foarte frustrat și supărat că am lăsat acest joc să scape. După pauză nu am mai avut aceeași constanță și nu am jucat cu aceeași încredere ca în prima repriză.

Acum suntem sub presiune. Din punctul meu de vedere, acesta era cel mai important meci al nostru și l-am pierdut. Trebuie să arătăm o altă față contra Spaniei, care e cel mai dificil adversar”, a spus Neuer.

Kai Havertz, căruia i-a fost anulat un gol în minutul 45+4, pentru ofsaid, a recunoscut că se luptă să se împace cu înfrângerea.

„Este greu de dat explicații la scurt timp după ce s-a terminat meciul. Am primit două goluri în zece minute, ceea ce nu este bine în condițiile în care controlam jocul.

Dar ne-a scăpat prea repede printre mâini. Trebuie să analizăm ce am greșit și să încercăm să jucăm mai bine duminică”, a spus el.

În Etapa a 2-a, naționala pregătită de Hansi Flick va întâlni Spania, pe 27 noiembrie, iar pe 1 decembrie joacă împotriva naționalei din Costa Rica. Germania este cvadruplă mondială, cucerind titlurile în 1954, 1974, 1990 și 2014. A jucat alte patru finale (1966, 1982, 1986 și 2002), și tot de atâtea ori s-a clasat pe locul 3.