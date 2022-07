Helmut Duckadam, de partea lui Florin Tănase: ”Nu ai rezervele post pe post, nici măcar de valoare apropiată!”

Florin Tănase a spus după meciul cu U Cluj, scor 1-1, că FCSB are un lot subțire. Declarațiile decarului de la FCSB l-au enervat pe Gigi Becali, dar și pe managerul general al echipei, MM Stoica. Totuși, Helmut Duckadam este de acord cu declarațiile căpitanului echipei lui Toni Petrea.

”Tănase, Olaru (n.r – nu vor juca). Șut va juca. De Tamm nu știu. Nu știu dacă a auzit domnul Becali de el. Nu prea mai are bancă. Cu siguranță se gândește la Olaru și Tănase. Și încă vreo doi, nu mai știu. Nu ai rezervele post pe post, nici măcar de valoare apropiată. Cred că vor sacrifica meciul cu Rapidul într-o mare măsură pentru a se califica”, a declarat Helmut Duckadam la Fotbal Club.

Ce a spus Tănase

”Un joc modest al nostru, chiar dacă am avut câteva șanse de a înscrie. Trebuia să pasăm mai mult, nu am reușit și am făcut acest egal. Au jucători cu experiență, nu ne-au surprins. Dacă ne surprindeau, ajungeau de mai multe ori la poartă. Au făcut un joc bun, felicitări lor, antrenorului.

E primul meci, nu putem să tragem concluzii. Când luăm gol, poate greșim și noi sus. Ce e deranjant e că nu am jucat, nu am pasat. Șerban e un copil, nu putem să-i dăm în cap acum. A luat acel cartonaș la începutul meciului, apoi a fost mai reținut. Ne apucăm acum să criticăm jucătorii?

Am așteptat cu emoții (n.r.- deciziile VAR), altfel nu ai cum. Poate că am avut și penalty, dar noi trebuia să jucăm mai bine. Probabil și lotul nu este atât de numeros pe cât ar trebui să fie. Multă lume spune: `Domne, lotul, lotul!` Dar avem și copii. `Avem cel mai bun lot`. De unde? Suntem puțini! Dacă vom juca la fel ca în seara asta (n.r.- în Conference League), nu vom avea nicio șansă”, a declarat Florin Tănase.