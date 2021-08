Helmut Duckadam, despre oferta de a reveni la FCSB: „Am spus foarte clar”. Ce spune de Edi Iordănescu

Helmut Duckadam a vorbit despre oferta lui Gheorghe Mustață, liderul galeriei vicecampioanei, de a reveni alături de FCSB.

Liderul galeriei echipei FCSB spera ca fostul mare portar să revină alături de echipa antrenată de Edi Iordănescu.

„Am spus foarte clar. A fost o perioadă frumoasă, 10 ani la FCSB, dar nu mai vreau să activez în fotbal sau în politică. În continuare îmi place fotbalul, dar nu mai vreau să fiu asociat cu nimeni”, a spus Helmut Duckadam pentru ProSport

Helmut Duckadam a vorbit și despre numirea lui Edi Iordănescu, pe banca tehnică a roș-albaștrilor.

„Eu cu Edi am o relație foarte bună, am lucrat împreună când era secundul lui Ilie Stan. Cred că a fost cel mai bun transfer al lui Becali din ultimii ani. O să facă performanță. O să aducă jocul de echipă. Este un antrenor foarte bun, am spus de trei ani că FCSB are jucători foarte buni, dar nu are joc de echipă. Edi o să facă aici diferența pentru că jucătorii trebuie să joace pentru echipă și o să apară rezultatele.

Eu am spus întotdeauna că FCSB este continuatoarea, nu a retrogradat niciodată. Am fost cu FCSB, pe atunci Steaua, în cupele europene. Eu știu cum ne-au privit cei de afară, cum îi privește UEFA pe cei de la FCSB acum. Eu nu mai înțeleg nimic”, a mai spus Duckadam, potrivit sursei citate.