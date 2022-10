Helmut Duckadam, verdict sincer în privința Balonului de Aur: „Din păcate, nu au şanse!” – Ce a spus fostul mare portar român!

Balonul de Aur a fost câștigat anul acesta de către atacantul francez Karim Benzema, vârful celor de la Real Madrid. Helmut Duckadam a vorbit despre acest trofeu din perspectiva portarilor.

Mai exact, Duckadam consideră că atacanții vor fi mereu favoriți în a cuceri acest trofeu. Iată ce a spus despre postul de portar.

„Se votează atacanţii. De asta toată lumea vrea să se facă atacant şi nu portar!”

„Din punctul meu de vedere, anul acesta Karim Benzema a meritat şi pe bună dreptate l-a luat. Un jucător care într-adevăr a demonstrat în acest an că merită acest titlu.

Eu nu mi-am dat seama în acea perioadă. Mă bucur că am reuşit o clasare bună în 1986, dar nici prin gând nu îmi trecea să câştig Balonul de Aur. Îmi pare rău, am văzut şi interviul lui Courtois şi are dreptate.

Neuer, portarul de la Bayern şi al naţionalei Germaniei, care a câştigat Campionatul Mondial, a câştigat Cupa Campionilor… într-un an a câştigat tot ce era de câştigat, era favorit, dar binenîţeles că au luat Messi sau Ronaldo. Portarii sau fundaşii, din păcate, nu au şanse. Se votează atacanţii. De asta toată lumea vrea să se facă atacant şi nu portar, pentru că acolo ieşi în evidenţă”, a declarat Helmut Duckadam, pentru Antena Sport.

Singurul portar din lume care a primit Balonul de Aur a fost Lev Yashin în 1963.