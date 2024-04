Horia Tecău, despre calificarea României la Billie Jean King Cup: „Visăm mare în continuare”

Căpitanul nejucător al echipei României, Horia Tecău, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că victoria echipei de Billie Jean King Cup a României în faţa Ucrainei arată că pot exista reveniri miraculoase şi le transmite un mesaj de optimism jucătorilor de tenis din România. „Visăm mare în continuare”, a menţionat el, referindu-se la turneul final al BJK Cup.

„Ce s-a întâmplat este rezultatl unor lucruri şi aunor munci care s-a petrecut în ultimii doi ani. Lucrul care s-a făcut la echipă a contribuit la această performanţă. De când am venit la echipă am setat acest obiectiv, cum doi ani. Acest mare test împotriva unei echipe puternice trimite un mesaj pentru toţi jucătorii de tenis din România, că lucrurile se pot întâmpla, că se pot face reveniri miraculoase, poţi să crezi până la capăt şi să câştigi. Efortul echipei, dăruirea, cu toată presiunea la are au fost supuse sunt admirabile”, a spus Tecău, potrivit news.ro.

El a menţionat că jucătoarele din echipa României au arătat “calitatea lor, nivelul, lupta, pozitivitatea, încrederea”. “Cred că acest moment este unul de schimbare pentru toată lumea. Sunt foarte bucuros, mândru, entuziasmat şi vreau să le mulţumesc fetelor că mereu răspund pozitiv, vin la echipă şi de dăruiesc total. Vreau să le amintesc şi pe Gabriela Ruse, pe Monica Niculescu şi Irina Bara, care au participat în călătoria spre acest rezultat. Visăm mare în continuare, Sevilla se întâmplă în noiembrie”

La Sevilla, la turneul final, Tecău îşi propune să mizeze pe cunoaşterea foarte bine a echipei în acel moment. “A juca în Sevilla, în Spania această competiţie este un lucru bun pentru noi. Voi aborda aceeaşi strategie, de a cunoaşte foarte bine echipa în acele momente”.

România s-a calificat săptămâna trecută la turneul final al Billie Jean King Cup, trecând de Ucraina, scor general 3-2 cu revenire de la 0-2.