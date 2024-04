Victor Angelescu a făcut anunțul cu privire la viitorul lui Bogdan Lobonț la Rapid: ”Nu este corect”

Rapid a pierdut meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-2, în etapa a 7-a a play-off-ului SuperLigii.

”Îl schimbați pe Lobonț?”, l-a întrebat Ion Crăciunescu pe Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, în direct la Fotbal Club.

Angelescu a spus că decizia finală legată de contractul lui Lobonț va fi luată la sfârșitul sezonului.

”O să vedem la finalul sezonului. Mai avem trei meciuri. Vom vedea atunci.

Asta am vorbit, dar probabilitatea să mergem în cupele europene este extrem de mică. Nu am luat legătura cu alți antrenori, nu am negociat.

Nu era corect. După aceste trei etape vom lua o decizie. Dacă vom aduce un nou antrenor. Avem o problemă psihică. Nu sunt bine jucătorii psihic.

Este foarte greu să ieșim din această pasă. Am avut și ghinion. Am pierdut două meciuri la ultima fază. Nu este simplu. Au fost mai multe motive”, a spus Victor Angelescu, la Fotbal Club.