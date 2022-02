Hotărârea pe care familia Hanca a luat-o după 3 ani în Polonia: „Anul acesta ne vom decide unde ne vom muta”

Andreea Hanca joacă un rol important în viața soțului ei, care evoluează la MKS Cracovia.

Dincolo de faptul că este prezentă pe stadion la fiecare meci de acasă al lui Sergiu, aceasta are un cuvânt greu de spus și în ceea ce privește viitoarele destinații din cariera mijlocașului. Iar căutările au început deja cu un criteriu eliminatoriu bine stabilit.

”După trei ani de stat în Polonia la frig, ne-am dat seama că noi vrem să trăim într-o țară foarte caldă și am zis că anul acesta ne vom decide unde ne vom muta. Am început să studiem țări, orașe. Ne vom muta într-o țară caldă, unde ne vom și stabili.

Ne-am făcut noi calculul că Sergiu va termina în 2025 contractul, iar Zian atunci o să facă 7 ani și îmi doresc să ne mutăm chiar atunci, ca el să-și înceapă școala acolo unde ne vom muta. În acest an ne-am propus să ne cumpărăm o casă în țara în care ne vom muta, iar Sergiu să înceapă școala de antrenori”, și-a dezvăluit intențiile Andreea Hanca, pentru Antena Stars.

Polonezii au încercat să îi facă să se răzgândească. Și oficialii Cracoviei i-au propus Andreei să devină mental coach la club.

„Am zis <<Ok, nu se poate deocamdată, pentru că este Sergiu>>. Poate pe viitor o să urmeze o colaborare. Până în iunie ne-am propus ca programul să fie pilot, să lucrăm cu sportivi şi din iunie să-l facem pentru toată lumea”. Pentru asta am făcut nişte cursuri, am fost şcolită în acest sens şi în acest moment am găsit formula secretă în a fi în toate lucrurile aşa cum trebuie.

Toţi îmi spuneau <<Eşti menită să fii…>>, pentru că întotdeauna mi-a plăcut să am grijă de apropiaţii mei şi să-i ajut să îşi pună ordine în viaţă. Sunt aproape 4 ani de când am început să fac asta, am plecat de la mentorul meu, Tony Robbins, şi am ajuns să cunosc foarte multe din domeniul ăsta. Îmi place să lucrez cu cei mai buni din domeniu şi aşa l-am îndrumat mereu şi pe Sergiu, să înveţe de la cei mai buni şi într-un final am reuşit şi noi să luăm ce e mai bun de la ei”, a explicat soția fostului dinamovist.