Ianis, declarație de dragoste la adresa tatălui său în presa britanică: „Este minunat că îl am să mă călăuzească”

Ianis Hagi se pregătește de startul sezonului competițional 2021-2022, care pentru Rangers este programat pe 31 iulie, în prima ligă scoțiană.

Până să înceapă meciurile oficiale, campioana Scoției continuă partidele de pregătire. Trupa la care joacă internaționalul român va disputa un amical de lux în compania celor de la Real Madrid pe 25 iulie. Va fi chiar ultimul joc înaintea întâlnirii cu Linvngston din prima etapă a noii stagiuni. Cu două săptămâni înaintea debutului oficial, mijlocașul a vorbit în presa din Marea Britanie despre relația specială pe care o are cu tatăl său. Ianis Hagi a acordat un interviu publicației The Guardian.

„Eram copilul cel mic aşa că părinţii mă duceau peste tot. Sunt binecuvântat să port numele Hagi şi să am un tată ca el. Sigur că este un avantaj, dar important este să încerci şi să te concentrezi la ceea ce faci. Să practic sportul la care el a fost atât de bun înseamnă că pot să-l întreb orice atunci când am îndoieli – este dicţionarul meu. El ştie tot şi a fost pe acest drum, aşa că este minunat că îl am să mă călăuzească”, le-a povestit Ianis englezilor.

Ianis Hagi este deja de un an și jumătate la gruparea scoțiană antrenată de Steven Gerrard. Iar sezonul trecut a fost unul foarte bun pentru fotbalistul de 22 de ani care a marcat 8 goluri în 46 de meicuri disputate în toate competițiile pentru formația din Glasgow.