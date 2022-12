Ianis Hagi a anunțat când va reveni pe gazon: „Trebuie să am răbdare în fiecare zi”

Mijlocașul român Ianis Hagi, absent din 21 ianuarie din cauza unei accidentări, este în ultima parte a recuperării.

Ianis Hagi este în faza finală a recuperării

Jucătorul echipei scoțiene Rangers FC a suferit la începutul anului o ruptură de ligamente încrucișate ale genunchiului și, ulterior, a fost supus unei operații.

„Sunt bine. Sunt în faza finală chiar acum. Lucrurile sunt chiar pe cale să se întâmple. Iau zi după zi, deoarece este foarte greu să nu mă gândesc la destinația finală.

Au trecut aproape 11 luni de la operația mea și am avut răbdare până acum. Trebuie să am răbdare în fiecare zi și să ascult de kinetoterapeutul meu și sper să revin cât mai curând”, a declarat Ianis Hagi pentru rangersview.co.uk.

„Îmi place mentalitatea clubului. Am spus asta de la inceput. De-a lungul celor trei ani în care sunt aici, tocmai m-am îndrăgostit de tot ce este legat de club.

În fiecare zi te trezești și știi că trebuie să câștigi, ceea ce este un privilegiu și ceva pe care îl urmăresc încă de când eram copil. Simt că mă definește ca persoană. Sunt doar fericit că sunt aici”, a mai spus românul.

Ianis Hagi și-a prelungit contractul cu Rasngers până în 2026

La jumătatea lunii decembrie, clubul scoțian a anunțat că Ianis Hagi a semnat un nou contract cu formația de pe Ibrox, până în 2026.

„Istoria pe care o are acest club te face în fiecare zi să fii un jucător mai bun și o persoană mai bună. Îmi place să cred că am lăsat ceva în urma mea și le-am lăsat câteva amintiri frumoase suporterilor, dar simt că nu am făcut tot ce mi-am dorit.

Mai am o mulțime de lucruri de arătat și de dăruit acest grup minunat de oameni de la Rangers și suporterilor. Abia aștept să revin”, a transmis Ianis Hagi, după cum a anunțat gruparea pe 15 decembrie.