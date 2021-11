Ianis Hagi, cu capul plecat după meciul din Ghencea: ,,Când vorbim de fotbal trebuie să fim concreţi”

Ianis Hagi, mijlocaşul naţionalei de fotbal a României, a reacţionat la finalul jocului cu Islanda, din preliminariila Campionatului Mondial, disputat în Ghencea, terminat cu o remiză.

Din păcate, elevii lui Mirel Rădoi nu s-au putut impune în meciul de pe teren propriu contra nordicilor, iar totul rămâne să se decidă pe 14 noiembrie, când se va disputa ultima etapă a meciurilor din preliminarii. ,,Tricolorii’ vor juca în deplasare, cu Liechtenstein, însă totul va depinde şi de rezultatul înregistrat între Macedonia de Nord şi Islanda.

Ianis Hagi putea aduce victoria echipei naţionale în acest meci. Fotbalistul de 23 de ani a şutat puternic în minutul 85, însă mingea s-a dus în bară, iar rezultatul final înregistrat a fost cel de 0-0, în Ghencea.

Fiul ,,Regelui” şi-a găsit cu greu cuvintele după remiza din Ghencea. Acesta este foarte dezamăgit de faptul că România nu s-a impus în meciul cu nordicii şi acum va depinde din nou de alte rezultate în ultima etapă.

,,Am ratat, n-am marcat, am scos doar un punct. Pentru o calificare crezi că e dezamăgirea mică? (n.r. – mai crezi la baraj?) Clar, mergem să câștigăm în Liechtenstein și depindem de alții.

Ce înseamnă să gestionăm? Întreb. Staff-ul tehnic și-a făcut datoria. S-a ratat mult, dădeam două goluri și nu mai vorbeam dacă s-a pus presiune pe noi. Când vorbim de fotbal trebuie să fim concreți. N-am marcat, am lovit bara, ce să facem.

Asta e total altă treabă, una e să faci egal că n-ai reușit să dai gol si alta e mentalitatea grupului. Eu n-am niciun dubiu. Naționala e pe un trend ascendent. Cred asta pentru că am făcut semifinală la CE de tineret acum doi ani. Eu am 23 de ani, ceilalți au 22, 21. Avem o generație talentată, am demonstrat asta, cu vârf și îndesat, nu trebuie să uitați asta.”, a declarat Ianis Hagi, la finalul jocului cu Islanda, pentru ProTV.

În urma rezultatului din această seară, România a coborât pe locul trei în clasamentul Grupei J, unde a acumulat 14 puncte în clasament. De partea cealaltă, Islanda se află pe locul 5 în clasament, cu 9 puncte din 9 meciuri disputate.