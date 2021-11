Ianis Hagi, despre relaţia cu tatăl său: „Este un tată foarte deschis!”

Ianis Hagi a vorbit despre relaţia cu tatăl său dincolo de terenul de fotbal. Mijlocaşul lui Rangers a povestit cum arată discuţiile cu Gheorghe Hagi în ipostaza de tată.

Între doi oameni îndrăgostiţi iremediabil de sportul rege, majoritatea discuţiilor dintre Ianis şi Gheorghe Hagi se învârt în jurul fotbalului. Ianis este recunoscător pentru sfaturile primite de la tatăl său, cu care discută şi despre alte subiecte.

„Nu vorbim doar despre fotbal, avem și alte subiecte, dar indiferent despre ce subiect vorbim, ajungem să terminăm tot cu fotbalul. El este foarte pasionat, eu sunt foarte pasionat, iubesc acest sport și e greu să nu ajungem să vorbim despre fotbal.

E deschis mereu să vorbim despre subiectele care îmi plac, despre hobby-urile mele. Ajungem să discutăm și despre baschet, despre Formula 1, dar și despre alte întrebări pe care le am. E un tată foarte deschis, la care pot apela mereu”, a spus Ianis Hagi, în exclusivitate pentru Gazeta.

Chiar dacă nu mai poate petrece la fel de mult timp alături de Ianis, Gheorghe Hagi nu ratează meciurile în care evoluează internaţionalul român.

„Tata vede majoritatea meciurilor! Relația mea cu el va fi mereu la fel, relație tată-fiu. E clar că nu ne mai vedem atât de des, nu mai e atât de aproape de mine pentru a-mi corecta orice greșeală din fotbal sau din viață.

Am ajuns la o vârstă și am învățat multe datorită lui și mamei mele și pot să spun că am plecat de acasă să mă descurc singur. E greu să nu vorbesc despre fotbal cu el. Fiind și antrenor, e greu să nu mă ajute, să nu-și dea cu părerea și sunt recunoscător că am avantajul ăsta” – a povestit Ianis.