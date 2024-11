Ianis Hagi, după meciul cu Cipru: „Situația mea nu este clară la club”

Ianis Hagi e bucuros că a primit o șansă de la Mircea Lucescu și spune că își dorește să devină titular la Rangers, chiar dacă situația lui este incertă.

„Cred că era important să fim echilibrați astăzi, chiar dacă suntem 4-5 jucători care ne-am așteptat rândul toamna aceasta. Am fost luptători, iar colectiv am jucat foarte bine. Sunt fericit pentru că am jucat 90 de minute, arată cât am tras de mine în această perioadă să fiu fizic foarte bine.

Mister știe foarte bine cât de mult m-am antrenat, cât am tras să-l conving pentru a avea șansa de a începe din primul minut. E greu, când pretențiile sunt mari, ne doream doar să progresăm după Euro. Simțim că de la acțiune la acțiune am progresat ca și echipă. Suntem capabili să ducem România la Campionatul Mondial!

Nu-mi este greu (n.r. – despre situația de la Rangers). Am trecut prin altele mai dificile, contează să fiu sănătos, să joc fotbal. Știu că Dumnezeu are un destin pentru fiecare, eu sunt pregătit. Merg seara la culcare cu gândul că am dat tot ce am putut în ziua respectivă.

Eu sunt liniștit cu mine, trag de mine. Este logic să se scrie că plec de la Rangers. Situația mea nu este clară la club, dar gândul meu este doar la această echipă, să fiu la capacitate maximă. Mai avem câteva săptămâni importante și trebuie să reducem ecartul față de Celtic, dar fotbalul este mereu imprevizibil.

Concentrarea mea este să ajung la cel mai bun nivel fotbalistic. Sunt dispus să fac orice pentru selecționer. Suntem deschiși la progres, să ne creștem nivelul. Suntem conștienți că la un Campionat Mondial este mult mai greu decât la Euro”, a declarat Ianis Hagi, la Digi Sport.