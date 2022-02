Ianis Stoica, cât pe ce să fie împrumutat de FCSB! Cine s-a opus mutării

Ianis Stoica (19 ani) este noua senzaţie de la FCSB, în acest sezon de Liga 1, pe lângă Octavian Popescu, preferatul patronului Gigi Becali.

După ce a impresionat în acest campionat, Gigi Becali speră să încaseze milioane de euro de pe urma atacantului, în viitor. Devenit un jucător important la FCSB, Ianis Stoica ar fi putut fi împrumutat a începutul acestui sezon.

Edi Iordănescu, selecţionerul României, a dezvăluit că acest lucru era posibil, dar în perioada în care el antrena echipa, s-a opus mutării alături de Mihai Stoica.

,,Am lucrat cu el, îl știu foarte bine. Chiar i-am dat multă încredere când am mers acolo. Se discuta la momentul respectiv posibilitatea de a fi împrumutat, dar împreună cu Mihai Stoica am convenit că e foarte important să-l ținem și să-i dăm șanse, am văzut mult potențial la el.”, a declarat Edi Iordănescu, pentru Pro X.

Edi Iordănescu a vorbit acum şi despre posibila convocare la echipa naţională a lui Ianis Stoica şi a lui Valentin Mihăilă, fotbalist ajuns în această iarnă la Atalanta, în Serie A.

,,E adevărat că ei trebuie să confirme la nivel club, să aibă continuitate și, cu siguranță, eu voi fi cel mai fericit cu staff-ul să-i avem și să ne folosim de ei. Voi merge pe un mixt de experiență-maturitate, dar cu un elan al jucătorilor tineri și al energiei pozitive pe care ei o pot aduce în grup”, a precizat Edi Iordănescu, pentru sursa citată.

8 goluri și 4 assist-uri a reuşit Ianis Stoica pentru FCSB, în acest sezon, în toate competiţiile în care a jucat pentru ,,roş-albaştri”. 850.000 de euro este în acest moment cota de piaţă a lui Ianis Stoica, potrivit Transfermarkt.