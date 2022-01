Ianis Stoica, revenire cu gol după accidentare: „I-am dat mesaj lui Mihai Stoica şi i-am zis că nu o să-l dezamăgesc”

FCSB a câștigat derby-ul cu Dinamo, cu 3-0, duminică seară, în etapa a 23-a a Ligii I. Partida s-a disputat pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Ianis Stoica a marcat în minutul 78, golul de 2-0 pentru roș-albaștrii. Atacantul a înscris cu un șut expediat de la marginea careului. Mingea a lovit mai întâi bara și apoi a intrat în poartă.

Ianis Stoica a vorbit despre victoria cu echipa rivală.

“Un antrenament am făcut de când am revenit, doar ieri m-am antrenat. În rest am mai făcut unul în sală. A fost o perioadă grea, mă bucur că am trecut peste şi am revenit cu gol. I-am dat mesaj lui Mihai Stoica şi i-am zis că nu o să-l dezamăgesc, că a declarat că o să fiu golgheter anul viitor, că nu o să-l dezamăgesc începând de azi. Noi trebuie să ne facem treaba cu orice echipă. Sperăm să înscriem cât mai multe goluri şi să câştigăm titlul. Sper ca cei de la Dinamo să se salveze ca să mai avem derbiuri cu ei”, a spus Stoica la posturile care transmit Liga 1.

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă locul secund în Liga 1, 51 de puncte, în timp ce Dinamo e pe 15, cu 12 puncte.