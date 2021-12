Ianis Stoica, un nou meci cu gol pentru FCSB! Ce spune despre faza penalty-ului

Roș-albaștrii s-au descătușat în finalul partidei cu Rapid și au izbutit să obțină a cincea victorie consecutivă în Liga 1, astfel că visează în continuare la cucerirea titlului în acest sezon!

FCSB a reușit să rămână cu toate cele trei puncte după derby-ul de aseară, asta deși a avut mari emoții până în minutele de final. Ianis Stoica, autorul ultimului gol, dar și cel care a scos penalty-ul din care a marcat Florin Tănase, consideră că echipa sa a meritat să iasă victorioasă din confruntarea cu giuleștenii, după prestația arătată pe tot parcursul duelului.

Întrebat despre faza cu Cristi Săpunaru, la care centralul Istvan Kovacs a dictat lovitură de pedeapsă, Stoica a mărturisit că apărătorul Rapidului l-a tras de picior.

„A fost un meci foarte frumos, atmosfera m-a făcut să uit de tot. Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa și să luăm cele trei puncte. Noi avem alt obiectiv față de ei. La penalty, am fost mai rapid, Săpunaru m-a tras de picior și a fost fault. Era normal să câștigăm, după cursul jocului, pentru că toată repriza a doua mingea a fost numai la noi. Au luat roșu pentru că am stat călare pe ei și au cedat presiunii.

Vreau să înscriu de la meci la meci, nu mă interesează să fiu playmaker-ul echipei. Mă interesează să fiu acolo unde trebuie și să înscriu. Rapid mi se pare o echipă care va prinde play-off-ul. Chiar și cu foarte mulți accidentați, ne-a fost greu cu ei astăzi”, a spus Ianis Stoica.