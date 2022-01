Ianis Zicu a dezvăluit cum a ratat revenirea la Rapid: „Domnul Dinu nu mai răspundea la telefon”

Ianis Zicu (38 de ani) a povestit cum a ratat revenirea la Rapid, în vara anului 2010. Fostul fotbalist a ajuns până la urmă la Timișoara.

”A fost o perioadă frumoasă pentru că și lucrurile din punct de vedere sportiv au intrat pe un făgaș normal la acea vreme. Veneam după 3 ani la Dinamo, foarte dificili, în care nu jucasem din cauza mai multor operații. După ce mi-am revenit, nu avem încredere să alerg așa cum trebuie și să accept contactul. Aveam nevoie de meciuri consecutive și de minute iar Timișoara mi-a oferit acest lucru”, a declarat Zicu, la Digi Sport.

Antrenorul, care a vorbit și despre situația de la Dinamo, a dezvăluit cum a așteptat, de pomană, timp de șase ore ca să semneze cu Rapid.

”Am fost și la un pas să merg la Rapid, era vorba despre un schimb eu cu Grigorie. Domnul Dinu Vamă a auzit de undeva că am un picior mai scurt și ne-a lăsat să așteptăm 6 ore la domnnul Badea, la dânsul, la Computerland.

Am așteptat, alături de Victor Becali, ca să vină dânsul cu Grigorie și să facem schimbul de echipe, să semnăm contractele. Domnul Dinu nu mai răspundea la telefon, antrenor era Marius Șumudică. Din fericire, am ajuns la Timișoara, unde m-am adaptat foarte repede. Am marcat la primul meci, oamenii au avut răbdare cu mine, a fost bine”, a adăugat Zicu.