Ianis Zicu, despre ”pastilele” pe care le luau jucătorii: ”Le luai!”

Ianis Zicu a vorbit despre doping.

El a dezvăluit despre cum stau lucrurile la echipele de fotbal.

”Ce ni se spunea. Dacă pe masă erau 10 pastile și spuneau că asta este asta, asta este asta, le luai. Nu cred că un sportiv poate să ia fiecare pastilă să o ducă el la microscop, să se uite la ea sau să o analizeze. Tu răspunzi dacă e ceva. De câte ori am fost la doping, am avut șansa ca tot ce am luat să fie ok.

De multe ori, la cluburile unde am avut probleme, pe final de contract când nu am mai prelungit și aveam un contract mare de tot, am evitat să mai iau pastilele date de cei de la club. Tocmai pentru a nu lua ceva și apoi să vină controlul și să reziliez și să nu mai încasez banii din contract. De multe ori trebuie să ai grijă, depinde în ce situație de afli”, a explicat Zicu.