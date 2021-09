Iasmin Latovlevici a dezvăluit de ce a plecat de la CFR Cluj: „Am fost șocat”

Iasmin Latovlevici (35 ani) a vorbit despre motivul pentru care a plecat de la CFR Cluj și ulterior a semnat cu FC Argeș.

Acesta s-a arătat surprins că nu a mai fost dorit la echipa ardeleană după sosirea lui Dan Petrescu și a menționat că nu putea accepta să fie trimis la echipa a doua.

”Totul a decurs foarte repede. Nu puteam să stau la o echipă unde nu jucam. Nu voiam să păcălesc pe nimeni. Am rezolvat amiabil. Nu se știa pentru că s-a schimbat antrenorul. Am rămas și eu surprins.

Am jucat cinci meciuri. Am marcat și golul cu Clinceni, am avut și două assist-uri. Am început foarte bine. Mi-a zis cineva că am fost cel mai bun fundaș stânga. Nu vreau să mă laud, dar așa mi s-a transmis.

Am fost șocat că nu m-a vrut antrenorul. Nu am putut să accept să merg la echipa a doua. S-a rezolvat și am plecat. Vreau să le mulțumesc pentru că la CFR am mai adăugat două trofee. A fost o perioadă frumoasă. L-am cunoscut mai bine pe Marian Copilu. Am vorbit cu el și vrea o pauză. Sper să îl caute destule echipe. Nu cred că duce lipsă de oferte.

Continuam cu Șumudică. Nu aveam niciun motiv să nu continui. Nu am discutat prea mult. Mi s-a transmis un lucru, am analizat situația. Mă bucur că s-a rezolvat repede. Am jucat mai puțin decât mă așteptam. Important e că mi-am adus aportul la unele lucruri”, a declarat Iasmin Latovlevici la Digi Sport.

Iasmin Latovlevici (35 ani) s-a despărţit de CFR Cluj, campioana României, înainte de finalul perioadei de mercato. Sosit la Cluj în octombrie 2020, Latovlevici a bifat 16 partide în tricoul „alb-vişiniu” şi a marcat un gol. Înainte de a semna cu ardelenii, Latovlevici a mai jucat la Kisvarda, Bursaspor, Galatasaray, Karabukspor, Genclerbirligi, FCSB, Poli Timişoara şi Gloria Bistriţa. Fundaşul stânga are în palmares 4 campionate în România (3 cu FCSB, unul cu CFR Cluj), un campionat în Turcia, alături de Galatasaray, două Cupe ale României cu FCSB şi două Supercupe, una cu FCSB, cealaltă cu CFR Cluj.