Iga Swiatek, avetizată înaintea meciului cu Sorana Cîrstea: „Românca se descurcă de minune la acest turneu”

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea o va întâlni în sferturi la Indian Wells pe poloneza Iga Swiatek, liderul clasamentului WTA.

„Sorana Cîrstea se descurcă de minune la acest turneu”, este avertizată Iga Swiatek

Românca a avut o prestație solidă, iar în setul decisiv a revenit de la 4-5, câștigând 3 game-uri la rând. Românca traversează o formă foarte bună. Ea nu a mai legat 4 victorii din mai 2021, când s-a calificat în semifinale la Strasbourg.

Tocmai acest lucru i-a determinat pe jurnaliștii polonezi s-o pună în gardă pe compatrioata lor. „Iga Swiatek a învins-o cu încredere pe Emma Răducanu și s-a calificat în sferturile de finală de la Indian Wells.

Următoarea rivală a polonezei va fi Sorana Cirstea. Românca se descurcă de minune în actualul turneu, iar în etapa precedentă a produs o mare surpriză.

Românca face senzație, iar în turul precedent a eliminat-o pe mult mai bine clasata Caroline Garcia (locul 5 WTA). După un meci echilibrat, a învins-o cu 6-4, 4-6, 7-5. Cel mai mare succes al tenismenei este sfertul de finală de la Roland Garros, în 2009.

Până acum, Cîrstea și Swiatek au jucat împreună o singură dată, în timpul Australian Open de anul trecut. Atunci, poloneza s-a dovedit a fi mai bună, câștigând cu 5-7, 6-3, 6-3, în optimile de finală ale acestui turneu”, au transmis polonezii de la sport.pl.

Iga Swiatek domină autoritar tenisul feminin de un an, după retragerea australiencei Ashleigh Barty. În această perioadă, ea a a câștigat 8 turnee, inclusiv două se Mare Șlkem, Roland Garros și US Open. A adunat nu mai puțin de 64 de victorii, plus alte două în Fed Cup (împotriva româncelor Andreea Prisăcariu și Mihaela Buzănescu).