Ilian Iliev, selecționerul Bulgariei, despre soarta României la EURO 2024: „Eu sunt absolut sigur de asta!”

Bulgaria a venit marți seară la București pentru amicalul cu România. Meciul a fost consemnat cu scorul de 0-0.

Ilian Iliev, selecționerul reprezentativei de la sud de Dunăre, a vorbit despre „tricolori” și a precizat ce vor face la EURO 2024.

„Eu sunt absolut sigur de asta!”

„Eu sunt absolut sigur că echipa naţională a României va depăşi faza grupelor. Şi chiar îi urez succes în acest sens. A face o surpriză la EURO este mult spus. Eu cred că România trebuie să îşi facă jocul său şi sunt încrezător că lucrurile vor ieşi foarte bine”, a spus Ilian Iliev, în cadrul unei conferințe de presă.

„Consider că e diferenţă foarte mare între momentul în care am jucat împotriva Serbiei şi Ungariei şi cel de acum, când am întâlnit România. Dar pot spune că toate cele trei echipe au fost la un nivel bun şi ne-au pus suficient de multe probleme. Eu consider că în faţa celor trei reprezentative am obţinut rezultate bune”, a mai spus Ilian Iliev, selecționerul Bulgariei.