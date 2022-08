Ilie Dumitrescu a analizat posibilele adversare ale echipelor românești din Conference League: ”Nu sunt la fel de optimist!”

Cele patru echipele româneşti din Conference League vor avea adversare accesibile în play-off, dacă trec de Tur 3 preliminar.

Potrivit tragerii la sorţi efectuate la Nyon, campioana CFR Cluj va da în play-off-ul Conference League peste învingătoarea dintre NK Maribor (Slovenia) şi HJK Helsinki (Finlanda).

Echipa din Ardeal ar urma să joace în deplasare prima manşă, pe 18 august, iar revanşa va avea pe 25 august, la Cluj-Napoca.

Până atunci, formația antrenată de Dan Petrescu joacă împotriva lui Shahtior Soligorsk, campioana Belarus. Manșa tur are loc joi, în deplasare, iar returul este pe 11 august, la Cluj-Napoca.

FCSB va juca în play-off cu Viking Stavanger (Norvegia) sau Sligo Rovers FC (Irlanda). Bucureştenii ar juca acasă primul meci (18 august), iar calificarea se va decide în deplasare (25 august).

Vicecampioana României joacă diseară prima manşă din Turul 3 preliminar cu DAC Dunajska Streda, în Slovacia, iar manşa secundă va avea loc la Bucureşti, pe 11 august. Dacă trece de ucrainenii de la Zaria Lugansk, Universitatea Craiova va înfrunta în play-off FC Lugano (Elveţia) sau Hapoel Beer-Sheva FC (Israel).

Primul meci s-ar disputa pe teren propriu, în data de 18 august, iar manşa secundă în deplasare (25 august).

Sepsi va juca în play-off contra lui APOEL Nicosia (Cipru) sau FC Kîzîljar Petropavlovsk (Kazahstan). Prima manşă ar urma să aibă loc în deplasare (18 august), iar returul la Sfântu Gheorghe (25 august).

Între timp, echipa pregătită de italianul Cristiano Bergodi joacă joi acasă cu suedezii de la Djurgaardens, în Turul 3 preliminar, iar manşa secundă e programată pe 11 august.

Iluie Dumitrescu a analizat tragerea la sorți, dar nu a fost optimist înaintea meciurilor decisive.

”Nu sunt la fel de optimist ca tine. De ce? Văd echilibrul ăsta și regresul de la echipele noastre care ne reprezintă în cupele europene. În trecut, da, chiar făceam petrecere dacă dădeam peste astfel de echipe. APOEL Nicosia e un club important, cu salarii de 5-600.000 de euro. Dar revenim la echipele noastre.

CFR a făcut egal în Andorra. Ok, s-au menajat jucătorii, dar sunt momente în joc în care trebuie să te respecți și să pui adversarul la colț, să te distrezi cu el. FCSB are două rezultate de egalitate pe teren propriu, Sepsi, am văzut-o în deplasare cu Petrolul… Ar fi extraordinar să ne calificăm cu toate echipele în grupe, dar eu zic că vom avea meciuri foarte complicate.

Hai să trecem de meciurile astea și apoi să discutăm despre posibilele adversare. Într-adevăr, nivelul este mult mai ridicat în turul următor”, a transmis Ilie Dumitrescu, la emisiunea Fotbal European.