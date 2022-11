Ilie Dumitrescu a dat verdictul după România – Slovenia 1-2: „Nu am avut un echilibru între atac și apărare!”

România a jucat împotriva Sloveniei joi seară la Cluj într-o partidă amicală. „Tricolorii” au fost învinși (1-2), Edi Iordănescu bifând un nou rezultat negativ pe banca naționalei.

Ilie Dumitrescu, analistul TV, a comentat eșecul elevilor lui Edi Iordănescu. Iată ce a spus despre jocul prestat de „tricolori”.

„Nu am avut un echilibru între atac și apărare!”

„A fost o repriză a doua bună, dar am început foarte prost jocul, nu am avut un echilibru între atac și apărare și nu am reușit să o oprim pe Slovenia. Repriza a doua a fost bună, așa ar trebui să arate naționala acasă, în fața unui adversar bun.

Meciurile astea amicale au rolul lor. La un moment dat, ca antrenor, o să încerci să alcătuiești un ’11’ după reușite, după momente bune la națională ale unor jucători. Cred că Edi și-a făcut o idee.

Nu aveai ce să spui la pauză, după prima repriză. Puteai să-ți dorești doar o reacție și am reușit să fim în joc, să dominăm, să recuperăm mingea în jumătatea adversarului și să punem probleme. ”, a declarat Ilie Dumitrescu, pentru Digi Sport.