Ilie Dumitrescu a văzut transferul lui Becali și a reacționat: ”E un pariu al lui!”

David Kiki a ajuns la FCSB la finalul acestui sezon.

Becali este decis să facă un lot numeros pentru cupele europene.

Recent, Ilie Dumitrescu a vorbit despre transferul de la FCSB.

”E un jucător care a avut un sezon foarte bun, s-a remarcat la Cluj. E un pariu al lui Gigi. Are niște execuții, e dezinvolt, dacă te uiți la golurile lui, sunt senzaționale. Are niște execuții.

FCSB n-are un număr 9 ca el. Și Miculescu are calități, e puternic, câștigă dueluri aeriene”, a spus Ilie Dumitrescu, prezent în studioul emisiunii Digi Sport Special.