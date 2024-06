Ilie Dumitrescu, despre parcursul României în grupele EURO 2024: „Acolo a fost practic calificarea!”

Naționala României a reușit marea performanță de a se califica în optimile EURO 2024. „Tricolorii” au câștigat grupa E, unde s-au mai clasat în ordine Slovacia, Belgia și Ucraina.

Ilie Dumitrescu a analizat parcursul reprezentativei noastre. Iată analiza făcută de fostul mare internațional român și ceea ce a constatat.

„Acolo a fost practic calificarea!”

„Este un rezultat istoric! Această echipă națională avea nevoie să demonstreze la un turneu final, pentru că echipa noastră națională a terminat pe primul loc în grupă (n.r. grupa de calificare) și a fost neînvinsă. Au fost voci care spuneau că am jucat o repriză, că am jucat 10 minute, că am jucat 5 minute, că am prins Israelul în război, că am jucat cu Kosovo în 10 oameni. Au fost tot felul de voci.

Ceea ce vreau să remarc e că avem un grup unit, vedem o identitate de joc. Registrul și abordarea tactică e pentru ce jucători avem noi. Am avut o strategie foarte bine gândită. Am reușit să surprindem în multe momente Belgia, am scos un rezultat mare cu Ucraina, acolo a fost practic calificarea. Am avut un meci în care am ținut piept Slovaciei. Edi a fost extrem de inspirat la acest meci”, a spus Ilie Dumitrescu, pentru Digi Sport.