Ilie Dumitrescu îi ia partea lui Gigi Becali: ”FCSB nu are un jucător ca el”

Gigi Becali este interesat de serviciile atacantului Daniel Popa.

Omul de afaceri a declarat că a discutat cu impresarul jucătorului Universității Cluj.

Popa va primit un salariu lunar de 16.000 de uero, cu 4.000 de euro mai mult decât suma încasată la U Cluj, potrivit fanatik.ro.

Ilie Dumitrescu a vorbit despre transferul realizat de FCSB și a spus că poate fi o lovitură pentru ”roș-albaștri” dacă jucătorul este intregrat în echipă.

„Este un jucător care s-a remarcat. Are o dezinvoltură. Dacă te uiți la golurile lui, sunt niște execuții senzaționale.

Este un jucător de careu, FCSB nu are un 9 ca el. Are și calități fizice, are potențial în ultimii 20 m, cred în copilul ăsta, aleargă bine, are forță în duelurile unu la unu. E un copil cuminte, se pregătește, un caracter frumos. Are nevoie și de puțină încredere. Dacă îl iei tare.. trebuie să gestionezi bine situația”, a declarat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.