Ilie Dumitrescu nu dă șanse echipelor românești în play-off-ul Conference League: „Meciuri foarte complicate! Nivelul este mult mai ridicat!”

FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova și Sepsi OSK și-au aflat adversarele din play-off-ul Conference League. Ilie Dumitrescu, fostul internațional român, nu crede în șansele de calificare a echipelor românești.

Mai exact, acesta consideră că nivelul de dificultate va crește considerabil, iar echipelor noastre le va fi greu să dea piept cu adversarele din play-off.

„Nivelul este mult mai ridicat în turul următor!”

„Nu sunt la fel de optimist. De ce? Văd echilibrul ăsta și regresul de la echipele noastre care ne reprezintă în cupele europene. În trecut, da, chiar făceam petrecere dacă dădeam peste astfel de echipe. APOEL Nicosia e un club important, cu salarii de 5-600.000 de euro. Dar revenim la echipele noastre.

CFR a făcut egal în Andorra. Ok, s-au menajat jucătorii, dar sunt momente în joc în care trebuie să te respecți și să pui adversarul la colț, să te distrezi cu el. FCSB are două rezultate de egalitate pe teren propriu, Sepsi, am văzut-o în deplasare cu Petrolul… Ar fi extraordinar să ne calificăm cu toate echipele în grupe, dar eu zic că vom avea meciuri foarte complicate.

Hai să trecem de meciurile astea și apoi să discutăm despre posibilele adversare. Într-adevăr, nivelul este mult mai ridicat în turul următor”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit celor de la Digisport.

În această seară, de la 21:30, FCSB va juca în deplasare contra celor de la Dunajska Streda. Partida va conta pentru manșa tur din cel de-al 3-lea tur preliminar din Conference League.