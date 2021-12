Ilie Năstase și-a lăsat soția fără replică: „Nu știu ce i-au băgat în spital. Taie și cară lemne toată ziua”

Ilie Năstase a trecut prin momente mai puțin plăcute, după ce în ultima perioadă a fost infectat cu noul coronavirus.

Primul lider mondial din istoria ATP a fost internat la Spitalul ”Matei Balș”, dar s-a refăcut, iar acum se află într-o formă de zile mari, recunoaște Ioana Năstase, soția sa.

Aceasta a rămas impresionată da faptul că, la scurt timp după ce a fost externat din spital, fostul mare jucător de tenis, ajuns la 75 de ani, face activități solicitante din punct de vedere fizic, în vederea pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă.

„Ilie e mai bine decât înainte! Nu știu ce i-au băgat în spital, ce tratamente i-au făcut, dar e într-o formă de zile mari! Taie și cară lemne toată ziua, pentru că eu sunt cu șemineul. Eu nu concep să nu am șemineu în casă.

Îmi place să stau lângă șemineu, să beau un vin fiert și să mă relaxez. În pijamale, evident! Am stat în pijama toată ziua de când suntem aici, de dimineață până seara, am lenevit. Am ieșit și în club puțin”, a declarat Ioana Năstase, pentru Click.