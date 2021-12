Ilie Năstase a anunțat ce pensie primește de la statul român: „Lumea zice că am sute de milioane”

Ilie Năstase (75 de ani) a vorbit despre pensia pe care o primește de la statul român. Fostul mare jucător de tenis a fost acuzat că beneficiază de pensie specială.

Acesta a anunțat că are o pensie de 1.400 de lei, deși a fost parlamentar și are gradul de general – maior, cu două stele, în retragere.

„Acum, mai nou, se iau de mine că am o pensie specială! Eu nu am nicio pensie specială, am făcut trei ani în Parlament și nu am putut să iau pensie, nu am dus la capăt mandatul. În Armată am ieșit locotenent – colonel la pensie și am o pensie de 1.400 lei! Atât am eu! Și toată lumea zice că am sute de milioane… Mă critică la televizor, pe Facebook! Nu am!”, a spus Ilie Năstase la Antena 3.

“Nasty” a câștigat 58 de competiții la simplu, printre care se numără US Open în 1972 și Roland Garros în 1973.