Ilie Năstase, vești de ultimă oră după infectarea cu COVID-19! Ce s-a întâmplat astăzi cu fostul sportiv

Fostul mare tenismen român a fost depistat pozitiv cu coronavirus, astfel că și-a petrecut ultimele opt zile în spital, sub supravegherea medicilor!

După ce soția sa a declarat ieri că Ilie Năstase a trecut printr-o perioadă dificilă și a fost conectat la aparate, acesta a fost externat astăzi de la Spitalul Matei Balș din București. „Nasty” a oferit primele declarații și a mărturisit că se simte bine, iar în momentul de față urmează un tratament pentru a evita posibile complicații.

„Am fost externat azi. Mă simt bine. Nu sunt singurul care am făcut COVID. Sunt milioane de oameni care au trecut prin asta. Trebuie să fim atenți și cu vaccinul e problemă pentru că am fost vaccinat dar tot am luat.

Nu știu cum am luat. Mai contează acum dacă am luat în Turcia sau în România? Am luat medicamente și sunt bine. Urmez un tratament”, a declarat Ilie Năstase, potrivit Fanatik.