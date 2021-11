Ilie Năstase a recunoscut: S-a infectat cu COVID-19! Cum se simte acum fostul lider mondial

Ilie Năstase a fost internat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, însă starea sa de sănătate este una bună.

Fostul mare sportiv a dezvăluit că s-a infectat cu COVID-19, dar acum se simte bine, după cum el însuși a recunoscut.

Acesta a declarat că singurul simptom pe care l-a avut a fost tusea. Este vaccinat și consideră că dacă nu s-ar fi imunizat, infecția cu virusul respectiv ar fi avut forme mai grave.

”Mă simt bine, nu am nicio problemă. Nu știu cum m-am infectat. Acum mă simt bine pentru că am avut medicație și mă simt bine. Nu am avut febră. Tuse, tuse am avut.

Da, sunt vaccinat. Uite că nu te ferește de treaba asta. Probabil că dacă nu eram vaccinat aveam o formă mai gravă. Soția mea și-a făcut testul și nu are COVID. Știu că nu am nimic la plămâni și e în regulă”, a declarat Ilie Năstase, pentru antena3.ro.