Ultimele detalii despre starea lui Ilie Năstase, infectat cu COVID-19! Fostul sportiv este internat în spital

Ilie Năstase continuă să fie internat la Spitalul Matei Balș din București, ca urmare a infectării cu coronavirus!

Întrebată despre starea de sănătate a soțului său, Ioana Năstase a dezvăluit că fostul mare tenismen va efectua un nou set de analize în cursul zilei de mâine, 2 decembrie. Totodată, femeia a mărturisit că a fost o perioadă extrem de dificilă pentru cei doi, mai ales din cauza faptului că nu a putut merge în tot acest timp să îl viziteze pe „Nasty”, deoarece protocolul îi interzice acest lucru.

„Din câte am înțeles, joi îi vor face iar analizele, să le compare. Sigur îl vor externa. Conectat la aparate a fost, dar nu la oxigen. I-a monitorizat pulsul, toate cele. Eu nu mă pricep.

A fost foarte dificilă perioada. Mulți spun că puteam merge să îl vizitez. Nu este adevărat! Eu am luat legătura cu medicii. Nu am voie. M-aș fi dus. Noi avem mai multe apartamente la Constanța. El va fi lângă mine. Îi voi duce tot ce are nevoie. Îi voi fi alături cu orice”, a declarat Ioana Năstase la Antena Stars.