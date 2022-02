Ilie Poenaru a recunoscut superioriatea celor de la Sepsi: „Am pierdut meritat. Trebuie să arătăm altfel cu CFR”

Gaz Metan Mediaș a pierdut cu Sepsi, scor 0-2, în primul meci din cadrul etapei cu numărul 25 din Liga 1.

Covăsnenii au făcut diferența prin autogolul lui Răzvan Horj, autogol, din minutul 65, şi reușita semnată de Alexandru Tudorie, în minutul 81.

Eșecul suferit adâncește și mai mult probleme pe care le întâmpină gruparea ardeleană. Gaz Metan a rămas pe poziţia a 13-a în Liga 1, cu 24 de puncte acumulate în 25 de runde.

La capătul partidei, Ilie Poenaru s-a arătat dezamăgit de evoluția băieților săi, a felicitat echipa pregătită de Cristiano Bergodi și speră ca formația mieșeană să se prezinte mai bine în duelul cu liderul CFR Cluj, din etapa viitoare.

”Astăzi nu ne-am prezentat așa cum mi-am dorit, nu am avut acea agresivitate de la meciul trecut. Poate a intervenit și o stare de oboseală. Totuși, am avut o zi în plus față de ei și trebuia să arătăm mult mai bine. Trebuie să fim mai încrezători, să ne dorim mai mult pe faza de atac.

E o zi proastă pentru noi, am pierdut meritat. Trebuie să felicităm Sepsi, nu avem ce să facem decât să ne pregătim pentru următorul meci, cu CFR. Trebuie să ne schimbăm din toate punctele de vedere, să arătăm altfel la acel meci.

Mă uitam la schimbările lui Sepsi, cu ce jucători vine de pe bancă… sunt jucători care pot face parte din primul 11 al oricărei echipe, iar eu, ați văzut, am terminat meciul cu 3 copii, și mai aveam încă 3 pe bancă. Din păcate, asta este situația. Am încercat, am vrut, dar atât s-a putut astăzi.

Mă bucur că am găsit un stadion senzațional, oamenii știu ce vor. Au investit, investesc în continuare. Vor să facă performanță și e normal să ai rezultate și să ai performanță atât timp cât plătești jucătorii la zi. A plăti salariile la zi, a beneficia de condiții foarte bune de antrenament și de joc sunt lucruri normale la fotbal”, a declarat Poenaru, după meciul de la Sepsi.

