Ilie Poenaru a reluat discursul de acum 4 zile, tot după un meci cu FCSB: „Parcă vine Crăciunul! Facem cadouri”

Echipele UTA și FCSB au remizat, 2-2, la Arad, în Grupa B a Cupei României, după ce roș-albaștrii câștigaseră cu 2-1 duminică în Etapa a 14-a din Superligă.

„Parcă a venit Crăciunul la noi de câteva etape”, repetă Ilie Poenaru

Meciul a avut și patru eliminați: Chindriș de la gazde, care în momentul în care a primit cartonaș galben se afla pe banca de rezerve, Bouhenna, Radunovic și Octavian Popescu de la FCSB. Toți vor absenta în etapa următoare din Superligă, cu Universitatea Craiova, respectiv, Sepsi.

La final, antrenorul gazdelor, Ilie Poenaru, și-a manifestat nemulțumirea vizavi de greșelile individuale ale elevilor lui, făcute în ultimele meciuri.

„Nu meritam să pierdem acest meci, am jucat de la egal la egal. Ați văzut că în partea a doua totul s-a fragmentat. Au apărut aceste eliminări. Cred că aici arbitrul a pierdut puțin lucrurile de sub control. Din ce am văzut, este penalty pentru FCSB.

Dar nu înțeleg, dacă este situație de cartonaș roșu, la intrarea lui Radunovici la Stahl, de ce nu se dă? În campionat a fost roșu la Pantea, se dă doar galben. Haideți să folosim aceeași măsură, că dacă nu, toți suntem frustrați. De 3-4 etape la noi tot timpul se întâmplă. Chindriș o să plătească scump pentru eliminare.

Era titular etapa viitoare, de asta l-am ținut pe bancă. Din păcate, uitați-vă ce se întâmplă. O să plătească în primul rând financiar. Nu ai voie să faci așa ceva. Le-am zis jucătorilor, m-am săturat, parcă a venit Crăciunul la noi de câteva etape, facem cadouri mereu.

Mă bucură că am reușit să revenim, mă bucură că au crezut și mă bucură atitudinea. Nu m-au dezamăgit jucătorii, au avut atitudine. Da, îmi doresc mai mult, eu tot timpul îmi doresc mai mult, chiar dacă câștig sau pierd.

E un meci greu cu Craiova, avem nevoie de puncte, trebuie să câștigăm să ținem aproape de primele 6. Să vedem ce probleme medicale avem”, a spus Ilie Poenaru.

„Noi facem cadouri și n-a venit Crăciunul”, spunea Ilie Poenaru după meciul cu FCSB de duminică

Cam același discurs a avut tehnicianul și după ce UTA a pierdut cu FCSB, duminică, pe Arena Națională, 1-2, în Etapa a 14-a din Superligă.

„Dezamăgitor. Îmi doream mult mai mult de la acest meci. Am crezut că putem continua meciul cu CFR.

Am fost temători, am stat prea jos, i-am lăsat să vină. Ne-am retras puțin și abia în partea a doua a primei reprize au înțeles, am început să împingă jocul și să jucăm.

Am avut momente bune de joc, i-am presat, doar că am luat decizii greșite: mai facem un dribling în plus, nu șutăm.

Nu am avut concentare și nu am mai pus acea presiune din meciul cu CFR-ul. Atât timp cât noi facem cadouri și n-a venit Crăciunul… Sunt și nemulțumit de anumiți jucători care intră și nu dau randamentul așteptat. Știam că au probleme pe faza defensivă, pe faza de apărare”, spunea el după meci.