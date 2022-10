Ilie Poenaru, supărat după eșecul cu FCSB: „Facem cadouri și n-a venit Crăciunul”

Echipa UTA a fost învinsă cu 1-2 de FCSB, pe Arena Națională, în Etapa a 14-a din Superliga, două dintre goluri fiind marcvate în ultimele 3 minute.

„Facem cadouri și n-a venit Crăciunul”, este concluzia lui Ilie Poenaru după meciul cu FCSB

La final, antrenorul oaspeților, Ilie Poenaru, era de părere că echipa lui putea obține mai mult din acest meci. „Dezamăgitor. Îmi doream mult mai mult de la acest meci. Am crezut că putem continua meciul cu CFR.

Am fost temători, am stat prea jos, i-am lăsat să vină. Ne-am retras puțin și abia în partea a doua a primei reprize au înțeles, am început să împingă jocul și să jucăm.

Am avut momente bune de joc, i-am presat, doar că am luat decizii greșite: mai facem un dribling în plus, nu șutăm.

Nu am avut concentare și nu am mai pus acea presiune din meciul cu CFR-ul. Atât timp cât noi facem cadouri și n-a venit Crăciunul… Sunt și nemulțumit de anumiți jucători care intră și nu dau randamentul așteptat. Știam că au probleme pe faza defensivă, pe faza de apărare.

Nu sunt mulțumit, le-am spus-o și lor pentru că nu-mi place ce am văzut astăzi. Îmi doresc mult mai mult și vreau ca echipa să arate precum cu CFR-ul, meci de meci. E ok, pierzi, se întâmplă, dar vreau să joci să-ți creezi ocazii.

Le-am spus că nu are importanță cu cine jucăm, trebuie să jucăm. Avem valoare, avem calitate, avem jucători cu experiență în vestiar care trebuie să arate ceva. Dacă vor. Dacă nu, vom trage linie, vom analiza și vom lua niște decizii. Așa nu se mai poate”, a declarat dezamăgit, după meci, Poenaru.

Ilie Poenaru are așteptări mai mare de la Claudiu Keșeru

Tehnicianul echipei din Arad s-a referit și la situația atacantului Claudiu Keșeru, trimis în teren în minutul 78, în locul lui Cascini, și care a redus din diferență în secundele de prelungire.

„A intrat bine, a marcat. Avea nevoie de acest gol, dar, atât de la el, cât și de la alții, am așteptări mari. Mai erau jucători care acuzau probleme medicale și am așteptat să văd ce se întâmplă, pentru că nu mai aveam schimbări.

Sunt dezamăgit, supărat, nu am făcut cel mai rău joc, dar putea mai mult. Au fost momente bune în care am dominat FCSB-ul, dar degeaba am presat dacă nu ne-am creat ocazii, dacă nu luăm cele mai bune decizii.

Avem obiectiv Cupa României, vrem să mergem mai departe, vrem să luăm punte. Vom vedea, am avut ceva probleme medicale. Important este să ne refacem cât mai repede, deoarece avem doar două zile la dispoziție și vom vedea.

Nu este vorba de revanșă. Avem trei meciuri, trebuie să luăm puncte. Trebuie să câștigăm meciul. Nu contează cine joacă, trebuie să abordăm altfel meciul, cu o altă atitudine, cu o altă dorință”, a declarat Ilie Poenaru, la finalul partidei cu FCSB.

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat până pe locul 7, cu 17 puncte, în timp ce UTA Arad rămâne pe locul 12, cu 16 puncte.