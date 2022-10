Ilie Poenaru a vorbit despre plecarea de la UTA: „Vedem ce decizie se va lua”

UTA a fost învinsă pe teren propriu de Universitatea Craiova, cu 1-2, în Etapa a 15-a a Superligii, ajungând la al cincilea meci la rând fără victorie.

Ilie Poenaru nu se gândește, deocamdată, să plece de la UTA

Formația antrenată de Ilie Poenaru s-a impus ultima dată în Etapa a 2-1, când a câștigat cu 2-1 pe terenul celor de la FC Botoșani.

La finalul partidei cu Universitatea Craiova, suporterii echipei UTA i-au cerut demisia tehnicianului, dar acesta nu ia în calcul variante plecării.

„Este presiune, toţi ne dorim, dar din păcate am făcut greşeli, am pierdut puncte pe greşeli personale şi am ajuns unde am ajuns. Da, e normal ca fanii să fie supăraţi, vor să vadă altceva, că echipa câştigă.

Momentan, ăştia suntem şi e mult de muncă. În cinci luni nu e uşor să faci lucrurile cum îţi doreşti. Nu mă gândesc să plec deocamdată.

După turul de campionat voi vorbi cu conducerea şi vedem ce decizie se va lua. Voiam să avem la peste 20 de puncte după tur, că acolo se fac punctele”, a declarat Ilie Poenaru.

Ilie Poenaru este deranjat că elevii lui fac prea multe greșeli de marcaj

Tehnicianul s-a referit și la meciul în sine. „Am început bine meciul, am jucat de la egal la egal în primele 25 de minute. După gol nu am înţeles de ce am făcut pasul în spate, să lăsăm adversarul să pună presiune.

Facem greşeli de marcaj. După pauză, tocmai ce le transmisesem că trebuie să stăm sus, să nu le dăm spaţii, să-i lăsăm să schimbe partea, dar din păcate nu a durat mult şi a fost greşeala lui Paul Anton, iar după eliminare s-a rupt meciul. Chiar şi în 10 oameni am avut ocazii, dar nu le-am fructificat.

Cât nu eliminăm greşelile şi m-am săturat să spun că trebuie să eliminăm greşelile individuale. Da, sunt supărat pe Paul Anton. Cum primim cartonaşele roşii… Pe prostiile pe care le facem. Chindriş va plăti şi el, e o pedeapsă financiară”, a încheiat el.