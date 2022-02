Ilie Poenaru, aproape de a ajunge la FCSB: ,,Am stat două ore, am discutat”

Ilie Poenaru (45 de ani), antrenorul celor de la Gaz Metan Mediaş, a vorbit despre posibilitatea de a o antrena pe FCSB în viitor.

După ce Gigi Becali (63 de ani), finanţatorul echipei ,,roş-albastre” a declarat că tehnicianul se află pe lista sa, Ilie Poenaru a dezvăluit că a fost o discuţie pentru o posibilă venirea a sa la FCSB în vară, când Dinu Todoran a fost instalat în cele din urmă ca principal.

Cum vede Ilie Poenaru o colaborare cu Gigi Becali: ,,Pot gestiona tot felul de lucruri”

Ilie Poenaru nu se teme de o colaborare cu Gigi Becali. Acesta este convins că poate avea o relaţie foarte bună cu omul de afaceri bazată pe argumente, având în vedere modul în care finanţatorul se implică la formaţia cu baza de pregătire în Berceni.

,,Da, am mai fost pe lista lui Gigi Becali. Nu pot să ascund faptul că, înainte de a-l pune pe Todoran, am avut o discuție, nu direct cu dânsul, dar a trimis pe cineva. Am stat două ore, am discutat, am trecut pe foaie, dar nu am mai ajuns acolo.

Eu mă văd într-o colaborare cu oricine. Pot gestiona tot felul de lucruri. Sunt deschis, ascult păreri, dar îmi place să iau ultima decizie, pentru că eu răspund pentru rezultate. Cu domnul Becali, e un caz mai special, sunt banii dânsului.

Cred că, prin niște argumente solide, eu sau alt antrenor ar putea să îl facă să fie în asentimentul lor și să dea libertatea de care are nevoie un antrenor”, a declarat Ilie Poenaru, pentru Digisport.

Gigi Becali, mai sincer ca niciodată: „Ei doi sunt pe lista mea ca viitori antrenori!”. Pe cine a pus ochii afaceristul

Gigi Becali (63 de ani) este recunoscut pentru implicarea sa la echipă, dar și pentru lipsa de răbdare în ceea ce privește jucătorii și antrenorii de la clubul său!

Patronul FCSB-ului a dezvăluit că a rămas impresionat de doi tehnicieni din Liga 1. Becali i-a nominalizat pe Marius Croitoru și Ilie Poenaru, despre care a spus că sunt pe placul său și se află în capul listei pentru viitorul apropiat. Afaceristul a ținut să-l remarce, în special, pe antrenorul celor de la FC Botoșani, despre care a spus că are un talent nativ și îl apreciază pentru calitatea acestuia de a scoate la lumină, tot timpul, noi fotbaliști.

„Are un dar special, e talent nativ, nu putem să ne dăm seama ceea ce face el. A mai fost Keyta, l-am vrut și pe ăla, n-am putut să-l iau! Cum să-i vinzi și să scoți alții? E un dar special al lui, ceea ce face el, doar el poate! A fost și el pe listă, el și Poenaru. Ei doi sunt pe lista mea ca viitori antrenori”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Dintre cei doi, Ilie Poenaru a mai fost pe lista FCSB-ului chiar înainte de revenirea la echipă a lui Toni Petrea. Cu toate acestea însă, actualul tehnician al celor de la Gaz Metan Mediaș nu a putut ajunge în cele din urmă pe banca vicecampioanei României, asta deoarece a pregătit deja două formații în acest sezon, iar regulamentul interzice semnarea unui al treilea angajament.