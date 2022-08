Ilie Poenaru critică arbitrajul după Sepsi – UTA 0-0: „A primit ușor al doilea cartonaș galben”

Sepsi Sfântu Gheorghe și UTA Arad au remizat, 0-0, în Etapa a 4-a din Superligă, iar antrenorul oaspeților, Ilie Poenaru, s-a declarat parțial mulțumit de rezultatul scos de formația sa.

Ilie Poenaru consideră că Mihai Dobrescu a primit ușor al doilea cartonaș galben în Sepsi – UTA 0-0

Echipa din Arad a jucat din minutul 79 în inferioritate numerică, Mihai Dobrescu fiind eliminat pentru al doilea cartonaş galben.

„În contextul a ceea ce s-a întâmplat trebuie să spunem că suntem mulțumiți cu un punct. Cred că Dobrescu a primit ușor al doilea cartonaș galben, dar vor analiza cei care se pricep. În contextul ocaziilor avute, poate puteam să sperăm la mai mult.

Postolachi a făcut un meci bun la prima partidă ca titular, a avut două șanse bune și a alergat mult. A fost o strategie netitularizarea lui Claudiu Keșeru. Ne-am gândit că venind de pe bancă poate veni cu un plus de prospețime, dar din păcate am avut om eliminat și am fost limitați”, a declarat Ilie Poenaru.

Sfaturile lui Ilie Poenaru pentru David Miculescu

Tehnicianul formației arădene s-a referit și la plecarea lui David Miculescu la FCSB. „Avem variante la nivel de under 21 după plecarea lui David Miculescu. Trebuie să ajungem la un anumit nivel de pregătire cu unii dintre fotbaliștii veniți mai târziu.

I-am spus lui Miculescu că acolo e altceva, altă presiune, alt nivel. Că trebuie să aibă mai multă încredere și să fie mai prezent în joc. E un băiat foarte inteligent cu care poți jongla pe mai multe posturi, dar trebuie să aibă inițiativă mai multă.

Poziția lui cea bună cred că e cea de ’10’ sau de ‘7’, playmaker sau extremă”, a mai spus tehnicianul echipei UTA.