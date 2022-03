Ilie Poenaru, după încheierea tuturor raporturilor cu Clinceni: „Eu am ieşit foarte bine cu staff-ul, nu ştiu jucătorii…”

Fostul antrenor de la Gaz Metan și Academica Clinceni, a anunțat că nu mai are niciun ban de recuperat de la echipa ilfoveană. Tehnicianul a povestit cu regret despre situația drastică de la Clinceni.

Antrenor în perioada ianuarie 2018-septembrie 2021, Ilie Poenaru a reușit cu Clinceni o promovare în Liga 1 (la finalul sezonului 18/19) și o clasare pe locul 5 din play-off (sezonul 20/21).

Ilie Poenaru: „Incredibil ce se intâmplă, în 2022…”

„Am încercat să ajutăm cât am putut, am renunțat la o parte din bani, pentru a pune umărul la continuitatea lor, dar astăzi am aflat că nu au reușit să intre în insolvență și e foarte greu.

Am primit acele prime de obiectiv înainte, acum, la tranşa din ianuarie. Mai erau 2 salarii la care ne-am înteles, am renunţat cu staff-ul. Stiu că sunt anumiți jucători, Gavra, Gardoş, că renunţau şi ei. Am luat prima. Cele de obiectiv le-am luat pe toate. Noi am renunţat la salariile pe lunile iulie-august. Am încercat să fac să aibă continuitate.

Vă daţi seama că au rămas nişte sentimente şi nu puteam să mă pun eu contra. De la Clinceni eu nu mai am nimic de luat. Eu am ieşit foarte bine cu staff-ul, nu ştiu jucătorii. Eu ştiu că este un om care s-a apropiat de club, domnul Claudiu Florică. O parte din banii primiţi sunt din partea dânsului. Nu ştiu ce vrea dânsul, dar în insolvenţă era mai uşor şi pentru dânsul, dar nu ştiu ce obiectiv au.

Din păcate, incredibil ce se intâmplă, în 2022 să ajungem în situații de genul. Trebuie să prezinți un buget , să fie blocat, garantat, că altfel nu se poate. Acumulezi și toată lumea ”hai să intrăm în insolvență”. Nu ai siguranță că își vor reveni.”, a declarat Ilie Poenaru pentru cei de la Digi Sport.

În acest moment, Academica Clinceni se află pe penultimul loc din play-out cu doar 7 puncte, și este condamnată retrogradării directe.