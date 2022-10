Ilie Poenaru, exasperat: „Nu ai cum să antrenezi ratările!”

Ilie Poenaru a avut un discurs dur dupa înfrangerea în fața celor de la FC Argeș. Antrenorul UTA a fost contestat de suporteri.

„Ați văzut fotbalul ăla în care adversarul nu are nicio ocazie și marchează, așa a fost și acum. O lipsă de comunicare la golul marcat de către Garita și asta a fost, Piteștiul nu a mai contat. Presiunea pe care am pus-o noi, i-am dominat total, chiar dacă au mai scăpat ei pe două contraatacuri. Nu ai cum să antrenezi ratările.

Cred că este și un penalty la Cascini, când l-a falultat Latovlevici, dar nu vreau să mai vorbesc despre aceste lucruri. Suntem dezamăgiți cu toții, suntem supărați. Acum trebuie să se vadă caracterele, trebuie să arătăm că suntem bărbați”, a declarat antrenorul învinsei din această seară după ultimul fluier.

„Este o problemă când adversarul arată o agresivitate foarte mare. O să am o discuție cu conducere, avem un target de puncte până la întrerupere. E normal, lumea își dorește foarte multe de la echipă, dar să nu se uite că într-un timp foarte scurt am schimbat o echipă întreagă, am avut accidentări și suspendări.

O echipă nu se poate construi în 5 luni de zile care să joace bine. Știu că în România nu mai există răbdare și este cel mai ușor să schimbi antrenorul”, a încheiat Ilie Poenaru.